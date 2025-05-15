«М.Видео-Эльдорадо»: лояльным покупателям – лояльные условия

15.05.2025 14:17

В торговых сетях «М.Видео» и «Эльдорадо» – новые условия оплаты покупок. Потребители, являющиеся участниками программы лояльности M.Club, теперь могут оплачивать до 50% стоимости приобретаемых товаров бонусными баллами. Раньше оплатить бонусами можно было до 30% стоимости товара.



Нововведение – часть новой трёхлетней стратегии «М.Видео-Эльдорадо». В пресс-релизе говорится, что «изменения направлены на улучшение пользовательского опыта и повышение гибкости клиентов в вопросе планирования трат». По оценке аналитиков компании, к концу 2024 года количество клиентов компании превысило 75 млн. человек.



Условия начисления бонусных баллов не изменились: 3% от суммы чека начисляется при покупке техники, 5% – при покупке аксессуаров, 10% – за оплату сервисных услуг и расширенных гарантий. Бонусы активируются через 15 дней и сохраняются в течение 180 дней. Нельзя списать бонусы, оплачивая услуги доставки, установки и др. Частичная оплата бонусами действует не на все товары, реализуемые в магазинах торговых сетей «М.Видео» и «Эльдорадо»; соответствующую информацию можно найти в карточке товара в разделе «Персональная цена» или получить у консультанта в магазине.



