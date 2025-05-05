«М.Видео-Эльдорадо» сообщает о росте продаж отечественных ТВ

05.05.2025 13:46

Всего за первый квартал 2025 года россияне купили около 1,8 млн. телевизоров, потратив на это в совокупности 56,6 млрд. рублей. Средняя стоимость устройства, таким образом, составляет 32,1 тыс. рублей. Наиболее востребованными оказались модели с поддержкой Smart TV и с экранами с диагональю от 43 дюймов. Кроме того, российские потребители предпочитают телевизоры c интегрированными голосовыми ассистентами.



Эксперты отмечают рост популярности телевизоров производства «Яндекс» и Sber. В денежном выражении спрос на них увеличился в 1,6 раз по сравнению с первым кварталом прошлого года. Продажи телевизоров «Яндекс» увеличились в первом квартале 2025 года на 32% в количественном выражении, на 55% – в денежном; моделей производства Sber – на 20% в штуках и на 58% в деньгах. Высокий спрос на устройства «Яндекс» аналитики объясняют устойчивым интересом к премиальным моделям с большой диагональю и расширенной функциональностью. Компания Sber вошла в первую пятёрку лидеров рынка по количеству проданных телевизоров благодаря расширением ассортимента моделей с экранами от 32 до 75 дюймов по диагонали, доработкой СМАРТ-платформы «Салют!» и активным продвижением во всех каналах продаж.



По количеству проданных за рассматриваемый период ТВ лидируют устройства категории СТМ и эксклюзивные бренды ритейлеров. На втором месте – продукция Haier с широким модельным рядом и доступными ценами. Замыкает тройку лидеров компания Xiaomi. В топ-5, помимо Sber, вошла и компания Hisense, которая активно развивает средний ценовой сегмент. Что касается продаж в денежном выражении, на первом месте Haier, за ней следует Samsung: продукцию этого бренда покупают потребители с высоким достатком, которые в первую очередь ценят инновационность, качество и технологичность. Третий по объёму выручки – Xiaomi (плюсы: доступная цена, Smart TV, поддержка голосовых ассистентов, минималистичный дизайн); за ним следуют СТМ и эксклюзивные бренды ритейлеров; замыкает пятёрку TCL, с ТВ средней ценовой категории, характеризующимися расширенным функционалом, качественными звуком и изображением.



