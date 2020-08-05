«М.Видео» вывела на рынок новый ТВ-бренд

05.08.2020 13:39

В магазинах «М.Видео» появились в продаже «умные» телевизоры Novex. Это собственная торговая марка розничной сети. В линейке – 11 моделей с диагоналями от 24 до 65 дюймов; все устройства относятся к средней ценовой категории.

«Умные» телевизоры Novex созданы на мультимедийной платформе «Яндекс» и имеют разрешение 4K UHD (3840x2160). Представители компании-производителя заявляют, что их продукция на 20% дешевле аналогов. Сейчас на сайте розничной сети представлены две модели – с диагональю 43 и 65 дюймов, обе с тонким корпусом и высококонтрастной матрицей. Они оснащаются встроенным спутниковым тюнером DVB-S2 и поддерживают голосовое управление и стандарты HDR10 и HLG.

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