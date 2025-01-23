Mylo, ваш новый виртуальный помощник

23.01.2025 15:23

Компания Nice официально объявила о запуске нового голосового помощника Mylo. Функция внедрена в фирменную платформу Home Management.



Голосовой помощник Mylo способен распознавать, где находится пользователь, и общается с ним в естественной разговорной манере, понимая в том числе разные акценты. Для того, чтобы сформулировать команду ассистенту, нет необходимости указывать местоположение или уникальное имя в сети того устройства, по отношению к которому должно быть осуществлено то или иное действие. Пользователь может выбрать голос, мужской или женский, которым с ним будет разговаривать виртуальный помощник.



В рамках интеграции с платформой Nice Home Management голосовой ассистент Mylo также будет совместим с Sonos. Используя Mylo, интеграторы смогут упростить программирование домашних систем автоматизации и обеспечить своим заказчикам интуитивно понятное управление компонентами, входящими в эти системы.