На аудио-барахолку в Кент

02.08.2021 05:46

В следующем году в Великобритании вновь пройдёт выставка Audiojumble – крупнейшее мероприятие, на котором можно приобрести подержанные и винтажные Hi-Fi компоненты. Британские аудиофилы ждали этого два года – из-за пандемии выставка неоднократно переносилась и отменялась.



Мероприятие проходит с 1992 года – тогда в ней приняли участие 22 продавца. Теперь их число перевалило за 140: они занимают два больших зала и несколько помещений поменьше. Популярность выставки была так высока, что с определённого времени её стали проводить дважды в год. Это семейное предприятие: отец семейства, Джон Хоус (John Howes) недавно передал бразды правления своим детям.

Выставка состоится 20 февраля 2022 года. Место проведения: The Angel Centre, город Тонбридж, графство Кент.





