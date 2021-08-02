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На аудио-барахолку в Кент


02.08.2021 05:46

 

 

В следующем году в Великобритании вновь пройдёт выставка Audiojumble – крупнейшее мероприятие, на котором можно приобрести подержанные и винтажные Hi-Fi компоненты. Британские аудиофилы ждали этого два года – из-за пандемии выставка неоднократно переносилась и отменялась.

 

Мероприятие проходит с 1992 года – тогда в ней приняли участие 22 продавца. Теперь их число перевалило за 140: они занимают два больших зала и несколько помещений поменьше. Популярность выставки была так высока, что с определённого времени её стали проводить дважды в год. Это семейное предприятие: отец семейства, Джон Хоус (John Howes) недавно передал бразды правления своим детям.

 

Выставка состоится 20 февраля 2022 года. Место проведения: The Angel Centre, город Тонбридж, графство Кент.


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