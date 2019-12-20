На белом холсте

20.12.2019 11:17

Акустическая система Canvas «родом» из Южной Кореи. Дизайнер Чунъён Ан (Jeonghyun Ahn) хотел создать предмет домашнего обихода, который был бы не только удобным и предельно простым в использовании, но и эстетичным.

Придуманная им колонка ничем не напоминает традиционные акустические системы. По словам самого автора, она похожа на чистый белый холст, который используют художники. На холсте может появиться любое изображение, а громкоговоритель Canvas способен воспроизводить музыку любого жанра – в зависимости от желаний его владельца.

Canvas минималистичен и элегантен; его легко представить в современном интерьере. Элементы управления – кнопки воспроизведения и регулировки громкости – расположены в верхней части задней панели; внизу – два USB разъёма. Колонку можно подключить к смартфону по Bluetooth. Корпус громкоговорителя расположен под углом 75 градусов к раме-основанию, что придаёт конструкции устойчивость и создаёт ассоциации с мольбертом художника. О звуковых характеристиках устройства не сообщается.