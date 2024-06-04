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На европейский рынок выходит компания из Польши Unitra


04.06.2024 17:59

 

 

Об этом стало известно на проходившей в Германии выставке High End Munich, где Unitra показывала свою продукцию, ранее не продававшуюся нигде, кроме ПНР.

 

История бренда Unitra началась в 1961 году, когда была создана организация под названием Zjednoczenie Przemysłu Elektronicznego i Teletechnicznego, объединившая производителей электроники и телеооборудования. В период расцвета в неё входили 28 производственных компаний, несколько конструкторских бюро и т.д., а общая численность работников достигала 100 тысяч человек. Unitra S.A. была одной из немногих компаний, основанных до 1989 года и переживших события того периода, занималась самыми разными видами деятельности, но не выпускала аудиопродукцию... вплоть до 2021 года, когда в её развитие начал вкладывать средства хорошо известный в Польше энтузиаст высоких технологий Михал Кичиньский (Michał Kiciński), предприниматель, один из сооснователей компании-разработчика компьютерных игр CD Projekt. Одним из условий сделки стало создание серии фирменных аудиокомпонентов.

 

За три года появилась полная линейка, в которую входят усилители, CD-плееры, проигрыватели винила, акустические системы и даже кабельная продукция. Всё это можно приобрести напрямую у производителя, через веб-сайт компании; розничные цены – 2000-5000 долларов за компонент / пару акустики.

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