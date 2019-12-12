На гребне волн... и не только

12.12.2019 10:50

Попытки превратить акустическую систему в аксессуар для оформления интерьера порой принимают самые причудливые формы. Например, дизайнеры архитектурной студии Me и General Design (Бруклин, Нью-Йорк) использовали в качестве корпуса для динамиков… доску для серфинга.

Первый прототип столь странного устройства, получившего название SWICK Board, был разработан ещё в 2014 году и, по словам его создателей, вызвал такой интерес, что они решили продолжить работу по усовершенствованию аудиосистемы. Дизайнеры заявляют, что их идея служит делу охраны окружающей среды: вышедшие из строя или просто надоевших своим владельцам доски не выбрасываются на свалку, где они могут лежать годами, не разлагаясь – поскольку сделаны из стеклопластика, полиуретана и пенополиуретана – а получают вторую жизнь в качестве громкоговорителя и необычного украшения интерьера.

Внутри SWICK Board 2.0 – динамики Leon Speakers и усилитель Sonos. Подключив аудиодоску к своему смартфону по Wi-Fi, пользователь получает доступ к стриминговым сервисам Spotify, Pandora, Apple Music и др. Для того, чтобы поставить производство на поток, дизайнеры начали кампанию по сбору средств. Она заканчивается 26 декабря; пока собрано около 38% требуемой суммы.