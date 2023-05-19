На Hi-Fi Party – в Казахстан

19.05.2023 11:49

Группа компаний Digis приглашает на Hi-Fi Party! Первое в Казахстане Hi-Fi мероприятие состоится 27 мая. Повод – начало официальной дистрибьюции продукции брендов DALI и Naim Audio.



Место проведения: шоурум магазина HiFi 4 You (Алматы, улица Маркова, 26). Мероприятие начнётся в 10:00. В программе: прослушивание аудиокомпонентов, выпускаемых компаниями Naim, Wharfedale и Transrotor; знакомство с ультрасовременным беспроводным домашним кинотеатром на базе акустических систем DALI. Гостям предоставится возможность пообщаться с представителями компании-дистрибьютора и послушать «Нескучную лекцию о виниле и качественном звучании», которую прочитает блогер и музыкант Михаил Борзенков. Михаил поделится интересными фактами об истории винила и откроет секреты, полезные для начинающих и опытных поклонников этого формата.



Каждый, кто придёт на праздник, сможет принять участие в розыгрыше призов, который состоится сразу после лекции Михаила, и попробовать выиграть Bluetooth-наушники DALI с шумоподавлением или стильную беспроводную колонку Defunc. Бонус всем посетителям – купон на скидку (10%) в магазине HiFi 4 You.



