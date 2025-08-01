На юбилей в оранжевом

01.08.2025 10:39

Audioengine A2+ – миниатюрные настольные активные акустические системы. Недавно производитель объявил о некоторых усовершенствованиях конструкции колонок, а на днях анонсировал новую отделку. Теперь эти компактные громкоговорители выпускаются в ярком оранжевом цвете, что безусловно превращает их не только в полезный аксессуар, но и стильный элемент домашнего декора.



Громкоговорители A2+ выпускаются уже несколько лет, поэтому апгрейд был неизбежен. Инженеры Audioengine заменили ЦАП, которым комплектуются акустические системы, на более современный, добавили проводную поддержку 24-битного аудио и Bluetooth aptX HD, а также вход USB-C, благодаря чему колонки теперь можно подключать к планшетам и настольным ПК самых последних моделей (3,5-миллиметровый разъём также имеется).



До недавних пор Audioengine A2+ выпускались в пяти вариантах расцветки: матовом чёрном, глянцевом белом, глянцевом красном, а также матовых зелёном и синем цветах. К собственному двадцатилетию, которое компания из Техаса отмечает в нынешнем году, добавлен ещё один вариант – матовая оранжевая отделка. В этом цвете будет выпущено всего 250 пар акустических систем Audioengine A2+. Продажи – только напрямую через сайт производителя.