На курьих ножках, но не избушка


20.02.2026 10:59

 

 

Дизайн-бюро REDA, создающее мебель и аксессуары для дома, планирует предложить своим заказчикам весьма необычные акустические системы. Информация о них опубликована в Телеграм-канале дизайн-бюро; на сайте описания пока нет, поэтому о том, как будут звучать эти устройства, можно только гадать

 

Новинка получила условное название «колонки на курьих ножках», и «колонки» в данном случае означают не громкоговорители, а водоразборные колонки, или гидранты, которые обеспечивали водой жителей российских городов до того, как в домах появился водопровод (а где-то обеспечивают и сейчас). Устройства, которые планирует выпускать REDA, выполнены в форме наземной части старых чугунных водоразборных колонок. Как утверждают в REDA, их массивные основания «часто опиралось на три или четыре изогнутые лапы, напоминающие птичьи или звериные». К этому утверждению имеются вопросы, ведь колонка не просто стояла на земле, а являлась продолжением механизма, заглублённого в землю… исторические фото подобных устройств – с ножками – обнаружить не удалось, так что пусть эта легенда остаётся на совести её авторов. А вот «избушка на курьих ножках» – первое, что приходит в голову при взгляде на рендеры колонок REDA…

 

Пока эти странные акустические системы остаются лишь проектом на бумаге (хотя их создатели и утверждают, что совсем скоро их можно будет увидеть воочию – и, разумеется, послушать), дизайн-бюро предлагает своим состоятельным заказчикам… музыкальную кровать. Со съёмным диджей-пультом, встроенными колонки и светильниками-бра для чтения. Зачем оно такое? А леший его знает…

