На пике моды: Fendi x Devialet Mania

22.01.2024 11:05

Коллаборациями аудио- и фэшн-брендов сложно удивить, но в последнее время количество таких вариантов сотрудничества выросло. Один из свежих примеров – портативная беспроводная колонка Fendi x Devialet Mania, «засветившаяся» на модном показе коллекции Fendi сезона зима-лето 2024-2025; он прошёл в Милане чуть больше недели назад.

Портативная Devialet Mania стала частью нескольких модных образов из новой коллекции: её держали в руках модели Fendi, выходившие на подиум. Специально для показа для колонки разработали два новых варианта ткани, которой обтянут корпус громкоговорителя: коричневого и табачного цвета и серого с чёрным. В обоих случаях на ткани имеется узор в виде логотипа Fendi, а на самой колонке – декоративные элементы под золото и серебро. Сколько стоит новый модный аксессуар Fendi, неизвестно.

Bluetooth-колонка Mania появилась в ассортименте Devialet в 2022 году; она выпускается в базовой версии и в люксовой отделке Opera de Paris. В прошлом году компания выпустила две «сезонные» версии – в отделке Sandstorm (цвета песка) и Sunset Rose (светло-розовый). Разницы в звучании, технических характеристиках и функционале между этими колонками нет. Громкоговоритель поддерживает Bluetooth, AirPlay 2, Spotify Connect, оснащается встроенным микрофоном и может управляться голосом (через Amazon Alexa) при подключении по Wi-Fi. Динамики: четыре широкополосных драйвера и пара вуферов. Совокупная мощность встроенных усилителей, работающих в классе D: 176 Вт (4 х 25 Вт и 2 x 38 Вт). Запас автономной работы встроенного аккумулятора составляет десять часов.



