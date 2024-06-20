На прослушивание – в Нижневартовск

20.06.2024 16:31

Компания Technologica приглашает в Нижневартовск: там в ближайшее воскресенье, 23 июня, в салоне Hi-Fi аудиотехники «Ливерпуль» состоится прослушивание стереосистемы, построенной на базе компонентов Myryad и Davis Acoustics.



Организаторы продемонстрируют возможности продукции двух популярных брендов: CD-проигрывателя Myryad Z310, интегрального усилителя Myryad Z350, напольной акустики Davis Acoustics Krypton 6 Classic. В официальном приглашении предстоящее мероприятие названо стресс-тестом: присутствующие услышат реальное звучание аудиотехники, на которое не оказывают влияние звукоизоляция и всевозможные акустические ловушки. Начало прослушивания в 15:00 по местному времени; адрес салона «Ливерпуль»: Нижневартовск, улица 60 лет Октября, дом 12А, корпус 3.



У СD-проигрывателя Myryad Z310 металлический корпус на антирезонансном шасси с фронтальной панелью, на которой расположен крупный цветной сенсорный дисплей. ЦАП реализован на микросхеме ESS ES9219C: она поддерживает Hi-Res Audio до 32 бит / 768 кГц и DSD512. Проигрыватель можно использовать как ЦАП для внешних устройств, а при подключении к нему флешки или внешнего диска – и как проигрыватель файлов. Есть разъём для подключения наушников и модуль Bluetooth с поддержкой кодека LDAC, а также десятиполосный эквалайзер. Интегральный усилитель Myryad Z350 (мощностью до 200 Вт/канал) по стилю исполнения схож с CD-плеером. Оконечные усилители по схеме двойного моно – с отдельными тороидальными трансформаторами для питания каждого канала; выходные каскады выполнены на мощных транзисторах Sanken.



Davis Acoustics Krypton 6 Classic – трёхполосная напольная акустика с корпусами из МДФ высокой плотности. Входящие в комплект опоры обеспечивают точно рассчитанный наклон для улучшения фазово-линейных характеристик. Используемые динамики: 28-миллиметровый твитер с мягким тканевым куполом и тыловой камерой для гашения резонансов; среднечастотник (130 мм) с кевларовым диффузором; уникальный бумажный басовик, также диаметром 130 мм. В нижней части передней панели расположен порт фазоинвертора.



