На российском рынке появились межблочные кабели Pro-Ject с разъемами Neutrik

29.12.2022 13:16

Российские аудиофилы теперь могут купить кабельную продукцию Pro-Ject – ранее она не была представлена на отечественном рынке. В продажу поступили межблочные балансные кабели Pro-Ject Сonnect It XLR SI Neutrik длиной 0,82 и 1,23 м.

Основное их отличие от кабелей XLR SI – разъёмы фирмы Neutrik, бренда, продукция которого высоко ценится специалистами и рядовыми пользователями за её надёжность. Кабель Сonnect It XLR SI Neutrik не вносит в звучание музыки собственную окраску и дополнительные искажения. Возможность передачи сигнали в широком диапазоне частот без искажений достигается благодаря использованию серебряного проводника. Контакты разъёмов также покрыты серебром, что является залогом долговечности даже в случае интенсивного использования кабеля. Pro-Ject Connect It XLR SI Neutrik – отличный выбор для тех, кто хочет оценить все преимущества балансного подключения.

Из другой кабельной продукции австрийского бренда, которую теперь можно приобрести в России, стоит отметить phono-кабели Pro-Ject Connect It Phono RCA C и CC (последние – с дополнительным защитным слоем из карбона) и акустический кабель Connect It LS S 3,0M (готовая стереопара с разъёмами типа «банан»; кабель состоит из четырёх одножильных монокристаллических проводников HPOCC сечением 0,96 кв.мм).