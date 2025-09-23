На стене висит картина…

23.09.2025 22:28

У компании TCL есть все шансы свергнуть с пьедестала Samsung. Речь о доминирующем положении Samsung в сегменте так называемых «лайф-стайл» телевизоров, где общепризнанными лидерами являются модели линейки The Frame (интерьерные телевизоры с дизайнерскими рамками, которые в выключенном состоянии выглядят как картины).



TCL представила серию аналогичных устройств NXTVision. Это телевизоры современного дизайна с матовыми антибликовыми дисплеями. Телевизоры новой линейки – самые тонкие из всех, выпускаемых под брендом TCL: их глубина составляет всего 27,9 мм, а устанавливаются телевизоры вплотную к поверхности стены, без зазора. Когда устройство не используется по прямому назначению, на экране могут отображаться живописные картины, графика или фотографии.



Используемые дисплеи с разрешением 4K – на базе технологии QLED. Телевизоры NXTVision способны отображать большое количество оттенков цвета, поддерживают частоту обновления 120 Гц и 144 Гц, геймерский режим Auto Game, AMD FreeSync Premium и Game Accelerator 240 Гц. Поддержка аудиоформатов включает Dolby Atmos, DTS и DTS Virtual:X; режим Enhanced Dialogue обеспечивает высокую разборчивость речи, когда сцена насыщена разговорами. Все модели серии – со встроенным Google TV. Ассортимент представлен моделями с дисплеями трёх размеров: 55 дюймов по диагонали, 65 и 75.