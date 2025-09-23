ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

На стене висит картина…


23.09.2025 22:28

 

 

У компании TCL есть все шансы свергнуть с пьедестала Samsung. Речь о доминирующем положении Samsung в сегменте так называемых «лайф-стайл» телевизоров, где общепризнанными лидерами являются модели линейки The Frame (интерьерные телевизоры с дизайнерскими рамками, которые в выключенном состоянии выглядят как картины).

 

TCL представила серию аналогичных устройств NXTVision. Это телевизоры современного дизайна с матовыми антибликовыми дисплеями. Телевизоры новой линейки – самые тонкие из всех, выпускаемых под брендом TCL: их глубина составляет всего 27,9 мм, а устанавливаются телевизоры вплотную к поверхности стены, без зазора. Когда устройство не используется по прямому назначению, на экране могут отображаться живописные картины, графика или фотографии.

Используемые дисплеи с разрешением 4K – на базе технологии QLED. Телевизоры NXTVision способны отображать большое количество оттенков цвета, поддерживают частоту обновления 120 Гц и 144 Гц, геймерский режим Auto Game, AMD FreeSync Premium и Game Accelerator 240 Гц. Поддержка аудиоформатов включает Dolby Atmos, DTS и DTS Virtual:X; режим Enhanced Dialogue обеспечивает высокую разборчивость речи, когда сцена насыщена разговорами. Все модели серии – со встроенным Google TV. Ассортимент представлен моделями с дисплеями трёх размеров: 55 дюймов по диагонали, 65 и 75.

Связанные новости:
 Пой, пой, танцуй, танцуй: TCL TP300K - 18.09.2025 17:20
 Новинки TCL на выставке IFA 2025 - 11.09.2025 23:18
 Мечты сбываются: новые ТВ Dreame  - 27.08.2025 12:37
 Телевизоры TCL: технология QD-Mini и звук Bang & Olufsen - 10.07.2025 23:35
 TCL S5K: уютные телевизоры  - 18.06.2025 18:33
 Арт-телевизор TCL NXTFrame - 07.08.2024 11:00
 Hisense CanvasTV: картинная галерея в вашем доме - 24.07.2024 12:33
 Samsung Music Frame: смотри и слушай - 16.01.2024 00:09
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007