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«На стиле»: Pro-Ject X8 Special Edition


06.06.2023 17:34

 

 

Проигрыватель виниловых дисков X8 Special Edition – новинка австрийского бренда Pro-Ject. Модель выпущена ограниченной партией; от базовой X8, которая с начала года продаётся в России, специальная версия отличается премиальной отделкой и наличием звукоснимателя Ortofon MC Quintet Black S.

 

У проигрывателя сдержанная и очень стильная «внешность»: корпус покрыт чёрным лаком, грани стола – с металлическим блеском. Массивное шасси (вес аппарата – 15 кг) – из MDF, демпфированные металлические опоры регулируются по высоте. Подшипник алюминиевого опорного диска оснащён керамическим шариком и магнитной подвеской, благодаря чему вращение бесшумное и плавное. Переключатель скорости (33 и 45 оборотов в минуту) – электронный.

 

Картридж Ortofon MC Quintet Black S обеспечивает точный трекинг; звучание очень детализированное, звуковая сцена объёмная, резонансы и паразитные вибрации сведены к минимуму. Девятидюймовый тонарм 9cc Evolution конической формы – полностью карбоновый; он установлен на подшипники, изготавливаемые с точностью ABEC 7. У «вертушки» есть пятиконтактный балансный выход: при подключении к балансному входу фонокорректора пользователь получает полностью балансную схему со всеми её преимуществами. Для подключения Pro-Ject X8 Special Edition к фонокорректорам без балансного входа в комплекте имеется кабель Pro-Ject 5 Pin – 2 х RCA.

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