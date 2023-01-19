«На стиле» с Creative Zen Air

19.01.2023 11:54

Zen Air – новые полностью беспроводные (TWS) наушники Creative, стильные, лёгкие и компактные, рассчитанные на длительную автономную работу и оснащённые технологией активного шумоподавления.



Общая продолжительность воспроизведения в автономном режиме – до 24 часов; первая подзарядка потребуется через шесть часов. Сам чехол можно заряжать с помощью Qi-совместимой беспроводной зарядной панели. Динамики – десятимиллиметровые неодимовые; они обеспечивают чёткую передачу высоких и отличную сбалансированность средних частот. Есть возможность подключения по Bluetooth 5.0. Класс защиты от влаги: IPX4 (пользоваться наушниками можно даже в процессе интенсивных физических нагрузок). Технология активного шумоподавления (ANC) позволяет отфильтровать нежелательные фоновые шумы. Одним прикосновением можно переключиться в режим Ambient: наушники будут пропускать звуки извне, но только в том объёме, который нужен для того, чтобы не терять связи с окружающей действительностью – например, слышать звуки, которые издают проезжающие мимо автомобили.



Наушники Creative Zen Air совместимы с устройствами SXFI READY (например, смарт-телевизоры, ПК и мобильные устройства) с фирменной технологией пространственной голографии Super X-Fi. Пользователи могут загрузить в свои смартфоны приложение SXFI для предварительного ознакомления с возможностями этой технологии на примере локального контента.