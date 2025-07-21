На стиле: Status Audio Pro X

21.07.2025 12:24

Новые беспроводные наушники Status Audio Pro X – это необычный дизайн, гибридная конструкция с тремя драйверами, интеллектуальное улучшение разборчивости речи Voiceloom и множество других «фишек», присущих наушникам премиального уровня. Всего за 249 долларов США.



В каждом наушнике, помимо двух балансных арматурных драйверов Knowles BA, используется ещё и один динамический, 12-миллиметровый, «отвечающий» за воспроизведение низких частот – решение, нетипичное для устройств данной ценовой категории, и заявка на успех в попытке потеснить именитых производителей. Производитель обещает чёткие высокие частоты, хорошо текстурированные средние и не забивающие звучание нижние. Тот редкий случай, когда заявленные характеристики обеспечивают реальные преимущества по сравнению с другими моделями. Благодаря высокой чувствительности BA драйверов перед пользователем открываются большие возможности персонализации звука, с помощью эквалайзера или встроенных слуховых профилей. Звучание отличается превосходной детализацией даже при минимальной мощности – во благо и ушам, и аккумулятору.



Status Audio Pro X поддерживают Bluetooth 5.3 с LE Audio и Auracast, кодеки SBC, AAC, LDAC и LC3, функции Google Fast Pair, Microsoft Swift Pair и Multipoint, защищены от пыли и влаги по стандарту IP55, рассчитаны на 8 часов автономной работы на одном заряде аккумулятора и на 24 часа с подзарядкой в футляре. Начало отгрузок запланировано на сентябрь; предзаказы принимаются уже сейчас.



