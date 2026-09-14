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На вершине [High End] мира


14.09.2026 10:40

 

 

Новый музыкальный стример Esoteric N-01XE – это самые передовые технологии, которые инженеры бренда используют для того, чтобы ещё больше приблизиться к «идеально чистому, аутентичному, эмоционально захватывающему звучанию».

 

Новинка разработана на базе фирменного ЦАП Master Sound Discrete (двухканальная монофоническая конфигурация с независимыми силовыми трансформаторами для левого и правого каналов) с архитектурой второго поколения G2. В пресс-релизе говорится о «потрясающей мощности и динамике» и «естественном звучании, удивительно похожем на аналоговое». Стример поддерживает воспроизведение файлов сверхвысокого разрешения, до 48 бит / 768 кГц PCM, а также DSD512. Для того, чтобы стало возможным цифро-аналоговое преобразование, соответствующее характеристикам файлов DSD и PCM, были разработаны алгоритмы цифровой обработки для каждого формата.

 

Заявлены «многослойное шасси» и «полуплавающая верхняя панель», которые, вкупе с изолирующими ножками способствуют открытости звучания стримера. Коммутационный набор включает цифровые коаксиальные, оптические и USB-C входы, а также аналоговые выходы RCA и XLR. Есть сертификация Roon Ready и доступ (по Wi-Fi) к Tidal Connect, Qobuz Connect, Spotify и др. Розничная цена Esoteric N-01XE: 28000 долларов США или 26500 евро.

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