На виниловой волне

07.08.2025 16:52

В «М.Видео-Эльдорадо» проанализировали продажи виниловых проигрывателей и выявили пятёрку самых популярных моделей. В отчёт вошли показатели за первое полугодие текущего года.



Места с первого по пятое распределились следующим образом: MAX (первое и второе место), Lenco, Alive Audio и снова Lenco. И если «вертушки» Lenco, вошедшие в топ-5 – это две разные модели, то самая популярная продукция MAX – это одна и та же модель, но в разных вариантах отделки. Лидер продаж – MAX VP-100 тёмно-синего цвета. Это компактное устройство, выполненное в стиле «ретро»: корпус-чемоданчик, встроенные динамики, три скорости воспроизведения (33, 45 и 78 оборот в минуту); есть выход для подключения внешних акустических систем. На втором месте – тот же проигрыватель, но коричневого цвета. В тройку лидеров вошёл проигрыватель Lenco LS-101 (чёрного цвета), тоже со встроенной акустикой, а также с RCA-выходом и Bluetooth-модулем.



На четвёртом и пятом месте – минималистичный Alive Audio MIM-01, который часто покупают в подарок, и ещё одно устройство из модельного ряда Lenco, проигрыватель виниловых дисков LS-50WD, который можно использовать как беспроводную акустическую систему благодаря встроенным динамикам и Bluetooth-приёмником.