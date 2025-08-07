ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

На виниловой волне


07.08.2025 16:52

 

 

В «М.Видео-Эльдорадо» проанализировали продажи виниловых проигрывателей и выявили пятёрку самых популярных моделей. В отчёт вошли показатели за первое полугодие текущего года.

 

Места с первого по пятое распределились следующим образом: MAX (первое и второе место), Lenco, Alive Audio и снова Lenco. И если «вертушки» Lenco, вошедшие в топ-5 – это две разные модели, то самая популярная продукция MAX – это одна и та же модель, но в разных вариантах отделки. Лидер продаж – MAX VP-100 тёмно-синего цвета. Это компактное устройство, выполненное в стиле «ретро»: корпус-чемоданчик, встроенные динамики, три скорости воспроизведения (33, 45 и 78 оборот в минуту); есть выход для подключения внешних акустических систем. На втором месте – тот же проигрыватель, но коричневого цвета. В тройку лидеров вошёл проигрыватель Lenco LS-101 (чёрного цвета), тоже со встроенной акустикой, а также с RCA-выходом и Bluetooth-модулем.  

 

На четвёртом и пятом месте – минималистичный Alive Audio MIM-01, который часто покупают в подарок, и ещё одно устройство из модельного ряда Lenco, проигрыватель виниловых дисков LS-50WD, который можно использовать как беспроводную акустическую систему благодаря встроенным динамикам и Bluetooth-приёмником.

Связанные новости:
 «И ночью звёздной, и при свете дня…» - 18.07.2025 15:13
 Рынок наушников в РФ: пятёрка лидеров - 15.07.2025 22:20
 «М.Видео-Эльдорадо» сообщает о росте продаж отечественных ТВ  - 05.05.2025 13:46
 Нет тонарма? Не проблема! - 04.03.2025 12:19
 Lego-«вертушка» - 30.11.2024 12:47
 Винил по-новому: Lenco LS-600WA - 14.09.2023 12:39
 Lenco LS-50LED: доступный винил - 01.04.2022 10:58
 – Откуда «вертушка»? – Да вот, напечатал… - 04.12.2018 13:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007