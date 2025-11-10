ВХОД НА САЙТ

На второй круг: Samsung Eclipsa Audio


Компания Samsung представила второе поколение фирменной технологии пространственного звучания Eclipsa Audio.

 

Разработка представляет собой расширяемую и бесплатную альтернативу Dolby Atmos, создана в партнёрстве с Google и основана на технологии Ambisonics. Eclipsa Audio обеспечивает распространение звуковых волн во всех направлениях (вперёд, назад, в стороны, вверх и вниз) и формирование трёхмерной звуковой сцены. Многоканальная архитектура даёт создателям аудиоконтента возможность точной локализации в пространстве звуковых эффектов и инструментов. Во второй версии Eclipsa Audio появилось множество технологических новшеств и усовершенствований, в частности, увеличено количество поддерживаемых каналов: до сих пор максимальным было 28. 

 

Цель разработчиков – введение нового отраслевого стандарта для 3D-аудио, единого для самых разных устройств, от смартфона до кинотеатрального процессора. Технология улучшает звук, настраивая его под конкретное устройство и создавая эффект присутствия. Официального релиза пока не было: информация о выходе Eclipsa Audio 2.0 была донесена до участников брифинга, состоявшегося в штаб-квартире Samsung.

