На второй круг: Samsung Eclipsa Audio

10.11.2025 15:11

Компания Samsung представила второе поколение фирменной технологии пространственного звучания Eclipsa Audio.



Разработка представляет собой расширяемую и бесплатную альтернативу Dolby Atmos, создана в партнёрстве с Google и основана на технологии Ambisonics. Eclipsa Audio обеспечивает распространение звуковых волн во всех направлениях (вперёд, назад, в стороны, вверх и вниз) и формирование трёхмерной звуковой сцены. Многоканальная архитектура даёт создателям аудиоконтента возможность точной локализации в пространстве звуковых эффектов и инструментов. Во второй версии Eclipsa Audio появилось множество технологических новшеств и усовершенствований, в частности, увеличено количество поддерживаемых каналов: до сих пор максимальным было 28.



Цель разработчиков – введение нового отраслевого стандарта для 3D-аудио, единого для самых разных устройств, от смартфона до кинотеатрального процессора. Технология улучшает звук, настраивая его под конкретное устройство и создавая эффект присутствия. Официального релиза пока не было: информация о выходе Eclipsa Audio 2.0 была донесена до участников брифинга, состоявшегося в штаб-квартире Samsung.