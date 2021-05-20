На второй круг…

20.05.2021 08:51

Европа всё ещё не готова вернуться к нормальной жизни. Все помнят, как одна за другой сначала переносились, а потом и отменялись всевозможные выставки в прошлом году – и, как ни печально это признавать, с тех пор мало что изменилось. По крайней мере, в Германии.

Вчера организаторы выставки IFA Berlin объявили, что выставка, запланированная на сентябрь, не состоится. Это тем более обескураживает, что даже в прошлом году, в разгар пандемии, она прошла в традиционном «живом» формате, хотя количество участников и посетителей было меньше обычного. А вот в нынешнем году, несмотря на то, что «угроза» уже не нова, вакцина – и не одна – существует, и государства начинают открывать границы (пусть и медленнее, чем хотелось бы), проведение одного из самых значительных событий в индустрии оказалось невозможным.

В числе главных причин, наряду с соображениями безопасности – сложности в планировании деловых поездок: кто-то не может получить визу, а кто-то – и купить билет: количество авиарейсов значительно сократилось, а привычного расписания давно не существует. Масла в огонь подливает и ситуация в Индии… Организаторы IFA признают, что не готовы рисковать здоровьем и жизнями участников и посетителей выставки – слишком много неопределённости в сложившейся ситуации... Следующая IFA Berlin пройдёт (скрестим пальцы!) со 2 по 6 сентября 2022 года.