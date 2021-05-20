ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

На второй круг…


20.05.2021 08:51

 

 

Европа всё ещё не готова вернуться к нормальной жизни. Все помнят, как одна за другой сначала переносились, а потом и отменялись всевозможные выставки в прошлом году – и, как ни печально это признавать, с тех пор мало что изменилось. По крайней мере, в Германии.

 

Вчера организаторы выставки IFA Berlin объявили, что выставка, запланированная на сентябрь, не состоится. Это тем более обескураживает, что даже в прошлом году, в разгар пандемии, она прошла в традиционном «живом» формате, хотя количество участников и посетителей было меньше обычного. А вот в нынешнем году, несмотря на то, что «угроза» уже не нова, вакцина – и не одна – существует, и государства начинают открывать границы (пусть и медленнее, чем хотелось бы), проведение одного из самых значительных событий в индустрии оказалось невозможным.

 

В числе главных причин, наряду с соображениями безопасности – сложности в планировании деловых поездок: кто-то не может получить визу, а кто-то – и купить билет: количество авиарейсов значительно сократилось, а привычного расписания давно не существует. Масла в огонь подливает и ситуация в Индии… Организаторы IFA признают, что не готовы рисковать здоровьем и жизнями участников и посетителей выставки – слишком много неопределённости в сложившейся ситуации... Следующая IFA Berlin пройдёт (скрестим пальцы!) со 2 по 6 сентября 2022 года.

Связанные новости:
 Hi-Fi & High End Show: цены и скидки к юбилею! - 18.05.2021 11:48
 Hi-Fi & High End Show 2021 – уже на следующей неделе! - 14.05.2021 10:25
 В Амстердаме и Мюнхене ISE больше не ждут - 05.05.2021 23:56
 CES вернётся в Лас-Вегас - 30.04.2021 02:00
 «Живая» IFA 2021: организаторы верят, участники выжидают - 11.02.2021 21:02
 High End Munich: перестраховка или истерия? - 20.11.2020 11:25
 IFA 2020: безопасность подтверждена - 18.11.2020 13:27
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2021 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007