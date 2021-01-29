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На выходные – в Екатеринбург!


29.01.2021 12:07

 

 

Выходные дни 6 и 7 февраля в Екатеринбурге будут тематическими: в салоне компании Пульт.ру состоится мероприятие, в рамках которого ценители качественного звука смогут познакомиться с различными моделями аудио оборудования известнейших брендов.

 

Двери трёх демозалов будут открыты для всех желающих услышать звучание электростатов MartinLogan, примерить планарные наушники Audeze, побольше узнать о возможностях и технических характеристиках компонентов Mytek Digital, Aurender и Zappiti. Пульт.ру предлагает интересную программу и поклонникам традиционного стерео, и фанатам персонального аудио, и любителям кино: в домашнем кинотеатре, оборудованном в одном из залов салона, можно будет не только испытать на себе эффект погружения в происходящее на экране, но и ознакомиться с уникальной системой управления и каталогизации видеотеки, совмещающей удобство стриминговых сервисов с качеством Blu-ray с помощью всего лишь одного устройства.

 

Адрес салона: Екатеринбург, улица Мамина-Сибиряка, дом 126. Hi-Fi weekend пройдёт 6 и 7 февраля 2021 года с 10:00 до 20:00. Участие в мероприятии бесплатное; требуется предварительная регистрация.

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