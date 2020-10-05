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На выходные – во Владивосток


05.10.2020 11:33

 

 

10 и 11 октября в гости приглашает Владивосток. Там в салоне аудио-видео техники Digital Hall в эти дни состоится открытое мероприятие под названием «Hi-Fi Weekend». В программе: прослушивание уникальной гибридной акустики MartinLogan и просмотр кинофильмов в домашнем кинотеатре, компонентами которого управляет видеопроигрыватель Zappiti Pro. Желающие смогут примерить планарно-магнитные наушники Audeze и выбрать понравившуюся модель – в Digital Hall представлен весь ассортимент бренда.

 

Из продукции других компаний-производителей, о технических характеристиках которой можно получить исчерпывающую информацию в салоне, отметим сетевые проигрыватели-серверы Aurender и цифро-аналоговые преобразователи Mytek.

 

В демонстрируемом комплекте акустических систем MartinLogan, объединяющих широкополосный электростатический излучатель и мощный сабвуфер, будут представлены две модели с активной и пассивной сабвуферной секцией. «Компанию» электростатам составит один из старших проигрывателей Aurender, топовый ЦАП Manhattan от Mytek и пара моноблочных усилителей мощности McIntosh. Громкоговорители MartinLogan – в традиционном корпусном исполнении – станут и частью домашнего кинотеатра. Главный компонент системы, как было сказано выше – видеоплееор Zappiti Pro (превосходный видеопроцессор + уникальная технология каталогизации медиатеки), а ещё организатор мероприятия рекомендует всем заинтересованным лицам обратить внимание на сетевые фильтры Mudra Akustik и, в особенности, модульную систему PMS, демонстрирующую нестандартный подход к решению проблемы качества электропитания.

 

Адрес салона Digital Hall во Владивостоке: Партизанский проспект, 28. Hi-Fi Weekend пройдёт 10 и 11 октября с 11:00 до 19:00. Посещение бесплатное, но требуется предварительная регистрация.

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