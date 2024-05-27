Наборы Pro-Ject Maintenance Set – российским виниломанам

27.05.2024 12:43

Наборы Pro-Ject Maintenance Set появились в продаже на российском рынке. Наборы серии предназначены для технического обслуживания фирменных проигрывателей виниловых пластинок.



Российским аудиофилам доступны наборы четырёх видов: базовые Maintenance Set Basic – для проигрывателей серий Essential, Primary, Juke Box и VT-E – и расширенный Maintenance Set Advanced (его следует использовать с «вертушками» Debut III), а также наборы для премиальных моделей Debut Carbon, X1 и X2 под названием Maintenance Set Premium и Maintenance Set Top.



В составе всех четырёх наборов – фирменное масло Pro-Ject Lube It для опорного подшипника; пассики, соответствующие тем, что применяются в указанных для каждого набора моделях виниловых проигрывателей; сменная вставка с иглой для MM-звукоснимателя. Масло позволяет продлить срок службы проигрывателя, устраняет посторонние шумы и делает вращение пластинки более плавным. Замена пассиков необходима, поскольку со временем они теряют эластичность и растягиваются, что приводит к нестабильности скорости вращения диска и искажениям звука. Входящие в наборы иглы соответствуют картриджу, которой штатно устанавливается на проигрыватели Pro-Ject. После замены иглы картридж фактически становится новым; настраивать его положение на шелле не требуется.