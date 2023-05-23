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Начались поставки Primare SPA25 Prisma


23.05.2023 13:42

 

 

Primare SPA25 Prisma – новейший фирменный ресивер для домашнего кинотеатра и самый мощный интегральный стереоусилитель Primare. SPA25 Prisma – это девять каналов усиления с номинальной выходной мощностью 90 Вт на каждый канал, динамическое переключение HDR 4K, eARC, Dirac Live, 11-канальная обработка Atmos/DTS:X. Всё вышеперечисленное позволяет создавать домашние кинотеатры любой звуковой конфигурации, вплоть до 7.1.4. (некоторые требуют добавления дополнительного стереоусилителя).

 

В ресивер встроен звуковой процессор с 17 настраиваемыми предустановками ввода и пятью предустановками настроек акустических систем. Процессор оснащается системой цифровой коррекции помещения уровня Dirac Live Room Correction. Запатентованная технология смешанной фазовой коррекции с импульсной коррекцией реакции (корректирует не только частотную характеристику акустических систем, но и импульсную), позволяет уменьшить шумы помещения и создать точную звуковую сцену с чётким прозрачным звуком и плотными басами. Фирменная технология Prisma – сетевой проигрыватель для потоковой передачи, с мультирум-возможностями и поддержкой AirPlay2, Bluetooth, Chromecast, Roon Ready* и Spotify Connect (HiFi ready).

 

SPA25 Prisma одинаково хорош и в составе домашнего кинотеатра, и как мощный интегральный стереоусилитель, в том числе благодаря уникальной четырёхканальной схеме цифро-аналогового преобразования для двух основных фронтальных каналов. Адаптивный блок питания обеспечивает номинальную выходную мощность 145 Вт на каждый канал при нагрузке 8 Ом (250 Вт / канал при нагрузке 4 Ом). Есть возможность биампинг-усиления обоих фронтальных каналов с удвоением выходной мощности. Универсальный пульт управления новой конструкции (SPA25 Prisma – первое фирменное устройство, которое поставляется с этим пультом) имеет расширенные возможности и совместим со всеми электронными компонентами Primare, как выпускаемыми сейчас, так и снятыми с производства.

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