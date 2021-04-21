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Начались продажи Samsung Neo QLED


21.04.2021 13:27

 

 

20 апреля в России официально стартовали продажи новой линейки телевизоров Neo QLED 2021 года, выпускаемых компанией Samsung Electronics. Серия представлена пятью моделями. QN900A и QN800A (диагональ 65’’, 75’’ и 85’’) имеют разрешение 8K, QN85A, QN87A и QN90A – 4K (размеры – от 50” до 85”). В качестве источника света в них используются светодиоды Quantum Mini LED.

 

Телевизоры флагманской модели QN900A комплектуются экранами Infinity Screen с рамкой из нержавеющей стали толщиной 0,8 мм. По всей площади рамки располагаются отверстия для динамиков; в заднюю панель встроен сабвуфер. Специально для моделей новой серии была пересмотрена конструкция блока Slim One Connect: он стал ещё тоньше и легче. Настенное крепление Slim Fit – тоже нового образца; с его помощью телевизор можно установить вплотную к стене, без зазора.

 

Чтобы простимулировать продажи и подстегнуть интерес потребителей к новинкам, Samsung проводит промо-акцию. Она действует вплоть до 16 мая 2021 года. При оформлении заказа на ту или иную модель Neo QLED покупатель получает в подарок фирменный саундбар. Предложение действует на заказы, оформленные в официальном интернет-магазине Samsung. Розничные цены: Neo QLED 4K QN85A 55’’ – 149990 рублей, 8K QN900A 75″ – 679 990 рублей.

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