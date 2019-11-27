ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

HI-FI&HIGH END SHOW 2019

С 11 по 14 апреля, старейшая российская выставка вновь соберет ценителей качественного звука и...

Винил Джем 2019

1-2 марта 2019 года, компания Нота Плюс совместно с дистрибьюторами производителей аппаратуры для...

ISE 2019: деловая программа

В нынешнем году деловая программа выставки Integrated Systems Europe пройдёт под девизом «Учиться,...

Начало продаж Martin Logan Motion в России


27.11.2019 12:05

 

 

В российских специализированных торговых точках появились в продаже акустические системы Martin Logan серии Motion: напольные колонки Motion 60XTi, 40i и 20i, полочные модели 35XTi и 15i, а также акустика центрального канала 50XTi и 30i.

 

Громкоговорители, входящие в линейку, оснащаются ленточными твитерами с увеличенной площадью рабочей поверхности, а также средне-низкочастотными динамиками с алюминиевыми диффузорами, имеющими новый пылезащитный колпачок и установленными в корзины повышенной жёсткости. Конструкторы применили кроссовер Vojtko усовершенствованной конструкции, названный в честь его разработчика, который является одним из ведущих инженеров компании. Особенность его схемы в том, что в расчётах используется не только импеданс, но ещё и ёмкость и  индуктивность излучателей; окончательная доводка результата осуществляется в естественных условиях прослушивания, что позволяет добиться исключительной прозрачности звучания и естественной передачи звуковой сцены.

 

Конструкция корпусов акустических систем серии Motion также подверглась переделке: у колонок усилена передняя панель. Все модели выпускаются в трёх вариантах отделки: чёрный, белый, красное дерево.

Связанные новости:
 Martin Logan в России: электростаты и активные сабвуферы  - 30.10.2019 15:00
 Матричные коммутаторы-усилители Martin Logan MDA  - 22.10.2019 15:40
 Акустика Martin Logan – снова в России - 18.09.2019 13:02
 Премьеры уральского Hi-Fi & High End Show - 19.08.2019 07:00
 Новый акустический бренд от со-основателя Martin Logan  - 12.04.2018 13:00
Вернуться к списку новостей

Комментарии
Подпишитесь на наши новости

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2019 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007