Начало продаж Martin Logan Motion в России

27.11.2019 12:05

В российских специализированных торговых точках появились в продаже акустические системы Martin Logan серии Motion: напольные колонки Motion 60XTi, 40i и 20i, полочные модели 35XTi и 15i, а также акустика центрального канала 50XTi и 30i.

Громкоговорители, входящие в линейку, оснащаются ленточными твитерами с увеличенной площадью рабочей поверхности, а также средне-низкочастотными динамиками с алюминиевыми диффузорами, имеющими новый пылезащитный колпачок и установленными в корзины повышенной жёсткости. Конструкторы применили кроссовер Vojtko усовершенствованной конструкции, названный в честь его разработчика, который является одним из ведущих инженеров компании. Особенность его схемы в том, что в расчётах используется не только импеданс, но ещё и ёмкость и индуктивность излучателей; окончательная доводка результата осуществляется в естественных условиях прослушивания, что позволяет добиться исключительной прозрачности звучания и естественной передачи звуковой сцены.

Конструкция корпусов акустических систем серии Motion также подверглась переделке: у колонок усилена передняя панель. Все модели выпускаются в трёх вариантах отделки: чёрный, белый, красное дерево.