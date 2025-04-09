ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Начинаем лето с выставки Hi-Fi & High End Show Урал!


09.04.2025 18:05

 

 

Компания «Мидэкспо» предлагает отметить начало лета посещением выставки Hi-Fi & High End Show Урал и объявляет о начале регистрации на это мероприятие, которое будет проходить с 31 мая по 1 июня в Екатеринбурге, в гостинице «Московская горка».

 

Hi-Fi & High End Show Урал – региональный проект, «объединяющий на одной площадке производителей, дистрибьюторов и ценителей аудио и видеотехники высокого класса. Посетить выставку можно бесплатно, если предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.

 

В программе выставки, как всегда, много интересного. Под экспозицию и развлекательные мероприятия будут отведены пять этажей гостиницы. Каждый пришедший на выставку сможет послушать лекции экспертов и блогеров, принять участие в публичных прениях (public talk) на актуальные для каждого аудиофила темы. Организаторы запланировали конкурс «Угадай мелодию» и розыгрыши призов. Участники выставки привезут в Екатеринбург самые последние новинки и, по традиции, предложат специальные условия и цены посетителям, которые захотят купить что-то из демонстрируемой техники.  

 

Итак, 31 мая (суббота) и 1 июня (воскресенье), Екатеринбург, гостиница «Московская горка» (Московская ул., 131). Выставка будет работать с 10:00 до 18:00. Регистрация для бесплатного посещения – здесь. Читайте наши новости, будут ещё анонсы.

Связанные новости:
 Участники «АудиоСаммита 2025»: VP Acoustics - 08.04.2025 17:07
 Продлить лето с новинками Hisense - 21.10.2024 15:15
 Джаз и рок в Москве - 04.10.2024 13:38
 Hi-Fi & High End Show пройдёт в Москве в 28-й раз - 19.09.2024 14:08
 Премиальный хай-энд в ОАЭ - 29.08.2024 12:42
 Sven PS-950: лето будет громким - 14.06.2024 12:43
 Уральский десант: Hi-Fi & High End Show в Екатеринбурге - 17.05.2024 09:57
 Hi-Fi Show едет на Урал - 17.06.2019 11:55
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007