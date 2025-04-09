Начинаем лето с выставки Hi-Fi & High End Show Урал!

09.04.2025 18:05

Компания «Мидэкспо» предлагает отметить начало лета посещением выставки Hi-Fi & High End Show Урал и объявляет о начале регистрации на это мероприятие, которое будет проходить с 31 мая по 1 июня в Екатеринбурге, в гостинице «Московская горка».



Hi-Fi & High End Show Урал – региональный проект, «объединяющий на одной площадке производителей, дистрибьюторов и ценителей аудио и видеотехники высокого класса. Посетить выставку можно бесплатно, если предварительно зарегистрироваться на официальном сайте.



В программе выставки, как всегда, много интересного. Под экспозицию и развлекательные мероприятия будут отведены пять этажей гостиницы. Каждый пришедший на выставку сможет послушать лекции экспертов и блогеров, принять участие в публичных прениях (public talk) на актуальные для каждого аудиофила темы. Организаторы запланировали конкурс «Угадай мелодию» и розыгрыши призов. Участники выставки привезут в Екатеринбург самые последние новинки и, по традиции, предложат специальные условия и цены посетителям, которые захотят купить что-то из демонстрируемой техники.



Итак, 31 мая (суббота) и 1 июня (воскресенье), Екатеринбург, гостиница «Московская горка» (Московская ул., 131). Выставка будет работать с 10:00 до 18:00. Регистрация для бесплатного посещения – здесь. Читайте наши новости, будут ещё анонсы.



