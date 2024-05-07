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NAD C 379 – новинка в фирменной серии Classic


07.05.2024 11:00

 

 

Новый усилитель NAD C 379 – устройство с высокой гибкостью подключения и готовое к будущим апгрейдам. Премьера новинки состоялась на выставке High End Munich.

 

NAD C 379 пополнил фирменную линейку усилителей Classic Series. Разработчики называют его «гибридным цифровым усилителем/ЦАП». Основа конструкции: цифро-аналоговый конвертер ESS SABRE и усилительный модуль класса D. Мощность NAD C 379: 80 Вт (8 и 4 Ом); при подключении в мост с фирменным усилителем C 268 выходная мощность увеличивается до 300 Вт. Заявляется, что устройство потребляет вполовину меньше электроэнергии, чем другие усилители в этом же классе.  

 

Технология Modular Design Construction (MDC, «модульный дизайн») обеспечивает расширение при необходимости функционала C 379: пользователь может доукомплектовать его платой BluOS и получить возможность сетевого стриминга, коррекции акустических свойств помещения (Dirac room correction) и др. Потоковое аудио доступно и без поддержки BluOS – через aptX HD Bluetooth. В числе имеющихся входных и выходных разъёмов – порт HDMI eARC и MM phono. Встроенный усилитель для наушников рассчитан на самые разные модели головных гарнитур. В продаже новинка появится ориентировочно в июне нынешнего года.

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