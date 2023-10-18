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NAD Electronics начинает с Китая


18.10.2023 18:56

 

 

NAD начинает кампанию по продвижению своей новой разработки – стримингового ЦАПа / предусилителя Masters M66 BluOS. Впервые устройство было представлено специалистам и конечным пользователям на выставке High End в Мюнхене в мае этого года, а начало продаж запланировано на вторую половину ноября.

 

В NAD Masters M66 называют вершиной технологической мысли. Это двухканальный предусилитель с раздельным питанием для цифровой и аналоговой схем, дискретной лестничной регулировкой громкости, четырьмя выходами для сабвуфера, выходом на наушники и встроенным фонокорректором MM/MC. В M66 интегрированы функции Dirac Live Room Correction и Dirac Live Bass Control. Новая технология Dynamic Digital Headroom (DDH) позволяет устранять цифровые межсэмпловые пиковые искажения. Мультирум-возможности обеспечивает беспроводная платформа BluOS; устройство может интегрироваться в системы автоматизации сторонних производителей, поддерживает Apple AirPlay2, двустороннее подключение по Bluetooth (с поддержкой в том числе кодека AptX HD), оснащается впечатляющим набором входных и выходных разъёмов (HDMI eARC, по паре коаксиальных и оптических цифровых входов S/PDIF, балансный AES/EBU, две пары аналоговых входов RCA линейного уровня, два балансных входа XLR, симметричный выход XLR и несимметричный RCA).

 

Официальным началом рекламной кампании станет презентация на китайской выставке Shanghai Audio Show. Производитель выбрал в качестве отправной точки КНР, а не Австралию, Францию и пр., поскольку продукция NAD пользуется в Китае большой популярностью, а китайский рынок является одним из самых быстрорастущих для канадского бренда.

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