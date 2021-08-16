NAD Masters M10 V2: «просто добавь АС»

16.08.2021 13:45

NAD Electronics выпустила обновлённую версию усилителя с функцией стриминга NAD Masters M10 V2 BluOS. Устройство обеспечивает усиление 100 Вт на канал и возможность декодирования Dolby Digital Surround для беспроводных домашних кинотеатров.



Варианты воспроизведения – самые разные, например, из потоковых сервисов (с помощью удобного приложения BluOS; поддерживаются форматы Hi-Res, в том числе MQA) или локального хранилища. Ещё один беспроводной вариант: двусторонний Bluetooth с aptX HD. Имеются аналоговый RCA, оптический и коаксиальный цифровые входы и разъёмы HDMI eARC и USB Type A для подключения различных компонентов, от проигрывателя компакт-дисков до игровой консоли и ТВ; два отдельных разъёма для подключения сабвуферов. M10 V2 можно использовать в составе системы окружающего звучания или мультирум-системы, включающей до 63 других беспроводных плееров BluOS. Подключив пару беспроводных акустических систем или усилителей с поддержкой BluOS, пользователь может получить беспроводную систему домашнего кинотеатра Dolby Digital Surround Sound конфигурации 4.0, 4.1 или 4.2.



NAD Masters M10 V2 имеет сертификацию Roon Ready и поддерживает AirPlay 2 и голосовое управление. Усилитель интегрируется в системы домашней автоматизации Control4, Crestron, Lutron и пр. Также «на борту» система акустической коррекции Dirac Live (калибровочный микрофон входит в комплект поставки). Менять уровень громкости, выбирать источники и т.п. можно через семидюймовый цветной сенсорный экран на передней панели устройства.