Надежда на Берлин

01.02.2022 12:19

Сегодня в Барселоне должна была открыться выставка Integrated Systems Europe, даты проведения которой были изменены всего за три недели до начала мероприятия – его перенесли на май. Зато началась активная подготовка к IFA 2022, которая должна пройти в Берлине 2-6 сентября.



Одно из самых значительных событий в сфере потребительской электроники ещё в 2020 году из-за эпидемиологической обстановки было проведено в смешанном формате, обычном и виртуальном, а в прошлом году и вовсе отменено. Количество посетителей в 2020 году снизилось с почти 239 тысяч (2019 год) до 146 тысяч, причём «вживую» мероприятие посетили лишь 5900 человек.



На нынешний 2022 год организаторы возлагают большие надежды. В июне начнётся аккредитация представителей прессы. Компании-производители приглашаются к участию; подробная информация для всех заинтересованных лиц размещена на сайте выставки.