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Надёжность Cisco и «породистая внешность» Bang & Olufsen


02.11.2021 09:27

 

 

Даже в удалённом или смешанном формате работа должна приносить удовольствие, в том числе и эстетическое. Рабочее место и используемое оборудование – это не только про эргономичность, поэтому компании Bang & Olufsen и Cisco совместно разработали новую модель наушников, удобную и стильную.

 

Bang & Olufsen Cisco 980 – головная гарнитура класса «люкс». Выглядят наушники роскошно, а перечень «офисных» функций включает, в том числе, эффективную адаптивную систему активного шумоподавления и надёжную защиту от прослушивания, созданную на базе фирменных технологий Cisco. Наушники поддерживают подключение по Bluetooth 5.1 и интеграцию с Cisco Webex – облачным решением для проведения аудио и видео-конференций в формате онлайн, оснащаются удобными элементами управления голосовыми вызовами – а для ещё большего удобства предусмотрена система голосовых подсказок. Облегчённая конструкция обеспечивает максимальный комфорт: пользователь не испытывает ощущение усталости от наушников, даже если не снимает их в течение всего рабочего дня.

 

Приём заказов на гарнитуру Bang & Olufsen Cisco 980 откроется в начале будущего года; приобрести их можно будет только через дилерскую сеть Cisco.

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