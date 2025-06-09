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Надёжность и безупречность проекторов Appotronics S PRO


09.06.2025 12:25

 

 

Проекторы Appotronics S PRO характеризуются улучшенной цветопередачей, исключительно надёжны и могут использоваться для конференций и выставок, интерактивных инсталляций, видеомэппинга, иммерсивных проекций и шоу-программ, видеодекораций и спецэффектов.

 

В серию входят устройства на базе технологии DLP (0,8" DMD) с контрастностью 3000000:1 и цветовым охватом ≥120% Rec.709 и ≥100% DCI-P3. Модели Appotronics AL-SK16KA и AL-SK20KA имеют разрешение 4K (3840×2400) и яркость 16000 лм; у проекторов AL-SU16KA и AL-SU20KA разрешение WUXGA (1920×1200), яркость 20000 лм. Доступные совместимые объективы: короткофокусный AL-XL076FR (0.76:1), стандартные AL-XL110MA (1.1-1.5:1) и AL-XL150MA (1.5-2.4:1), длиннофокусный AL-XL240LZ (2.4-3.8:1). Компактный, но высокопроизводительный DMD-чип обеспечивает превосходную резкость и точную прорисовку мелких деталей, а технология Appotronics Dynamic Black – высокую динамическую контрастность. Технология Speckle-free полностью устраняет лазерную зернистость изображения. Благодаря цветовой яркости по красному более 22% достигается насыщенная и реалистичная передача тёплых оттенков.

 

Поддерживаемый размер проекции: от 100 до 600 дюймов. Система коррекции искажений включает угловую, трапециевидную, криволинейную и многоточечную (до 33×33 точек) коррекцию; благодаря моторизованному сдвигу объектива можно регулировать изображение по вертикали (±100%) и горизонтали (±40%). Возможности подключения: 2× HDMI (4K/60P), DVI, DP (опционально) и HDBaseT (опционально), Ethernet (RJ45), RS-232, ИК-порт и USB. Источник света в проекторах рассчитан более чем на 20000 часов работы. Устройства оснащены системой резервирования входного сигнала, имеют полностью герметичную конструкцию и могут эксплуатироваться круглосуточно в режиме 24/7. Фирменная система управления APCS (Appotronics Projector Control System) – с простым и интуитивно понятным интерфейсом; кросс-платформенный доступ позволяет управлять проекторами с различных гаджетов.

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