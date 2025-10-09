ВХОД НА САЙТ

логин:

пароль:

регистрация | забыли пароль?

АНОНСЫ >>> читать все

Видеомикшер RGBLink Mini - находка для стримеров, журналистов и блогеров

Видеообзор. Компактный видеомикшер, обладающий достаточно скромной ценой и совсем нескромными...

Видеообзор Logitech Rally

В 2020 году видеоконференции стали основным форматом общения, и если нужно подготовить для этого...

Видеообзор креплений Wize

Крепления для видеостен от компании Wize позволяют обеспечить баланс качества и цены. Wize – это...

Надёжные инсталляции с проекторами Appotronics S Smart


09.10.2025 16:44

 

 

S Smart – новая линейка инсталляционных лазерных проекторов Appotronics, предназначенных для использования в коммерческом и корпоративном секторе: кинотеатрах, музеях, конференц-залах, образовательных учреждениях и пр. В серию входят модели AL-SK15KAP, AL-SK13KAP, AL-SK11KAP, AL-SU15KAP, AL-SU13KAP и AL-SU11KAP.

 

Лазерная технология ALPD 5.0 обеспечивает высокую, до 16000 ANSI люменов у для старших моделей, яркость. Разрешение проекторов: 4K UHD (3840x2400) у флагманских моделей с чипом TI 0,8” DMD последнего поколения и WUXGA (1920x1200) у остальных. Проекторы S Smart поддерживают DCI P3 стандарт для цифровых кинотеатров. Высокая точность цветопередачи достигается благодаря цветовому охвату ≥110% Rec.709 и контрастности 3000000:1. Одинаково высокое качество изображения на экранах размером от 70 до 800 дюймов обеспечивает показатель равномерности яркости ≥92% по всему полю изображения. Проекторы новой серии можно использовать для непрерывной работы в сложных условиях. Новинки оснащены патентованной системой охлаждения. В случае сбоев сигнала активируется функция резервирования сигнала, которая автоматически переключает устройство на запасной канал. Оптический модуль защищён от пыли по стандарту IP6X и не требует обслуживания. Срок службы лазерного источника света составляет 20 тысяч часов.

 

Проекторы Appotronics S Smart совместимы с моторизированными сменными объективами с проекционным соотношением от 0,36:1 до 6,8:1. Это означает, что установленная проекционная система может быть адаптирована к любым помещениям. Предусмотрены моторизированный сдвиг объектива (вертикальный на ±100%, горизонтальный на ±40%) и система коррекции геометрии, в том числе многоточечная (до 33x33 точек), что даёт возможность проецировать изображение безупречного качества на сложные и искривлённые поверхности. Технологии NFC обеспечивают быстроту предварительной настройки, поддерживается платформа управления APCS. Коммутационный набор включает в том числе интерфейсы HDMI 2.0, HDBaseT, DisplayPort и 3D SYNC.

Связанные новости:
 Новинка Digital Projection: E-Vision 1000i  - 29.07.2025 14:40
 Проектор Dangbei MP1 Max: серединка на половинку - 08.07.2025 15:14
 Безупречно: проекторы Appotronics S PRO - 09.06.2025 12:25
 Новинки Barco для домашнего кинозала - 30.09.2024 11:09
 Проекторы Appotronics AL-DU855A и AL-DU955A  - 19.08.2024 16:23
 Appotronics – инсталляторам: новые проекторы серии F - 03.06.2024 12:04
 Appotronics – проекторы для дома и бизнеса - 10.07.2023 12:15
Вернуться к списку новостей

Комментарии

Контактная информация:
info@avreport.ru

2007-2025 © Онлайн аудио-видео журнал
AVREPORT.RU
Создание и поддержка сайта -
Студия Эвристика
2007