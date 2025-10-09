Надёжные инсталляции с проекторами Appotronics S Smart

09.10.2025 16:44

S Smart – новая линейка инсталляционных лазерных проекторов Appotronics, предназначенных для использования в коммерческом и корпоративном секторе: кинотеатрах, музеях, конференц-залах, образовательных учреждениях и пр. В серию входят модели AL-SK15KAP, AL-SK13KAP, AL-SK11KAP, AL-SU15KAP, AL-SU13KAP и AL-SU11KAP.



Лазерная технология ALPD 5.0 обеспечивает высокую, до 16000 ANSI люменов у для старших моделей, яркость. Разрешение проекторов: 4K UHD (3840x2400) у флагманских моделей с чипом TI 0,8” DMD последнего поколения и WUXGA (1920x1200) у остальных. Проекторы S Smart поддерживают DCI P3 стандарт для цифровых кинотеатров. Высокая точность цветопередачи достигается благодаря цветовому охвату ≥110% Rec.709 и контрастности 3000000:1. Одинаково высокое качество изображения на экранах размером от 70 до 800 дюймов обеспечивает показатель равномерности яркости ≥92% по всему полю изображения. Проекторы новой серии можно использовать для непрерывной работы в сложных условиях. Новинки оснащены патентованной системой охлаждения. В случае сбоев сигнала активируется функция резервирования сигнала, которая автоматически переключает устройство на запасной канал. Оптический модуль защищён от пыли по стандарту IP6X и не требует обслуживания. Срок службы лазерного источника света составляет 20 тысяч часов.



Проекторы Appotronics S Smart совместимы с моторизированными сменными объективами с проекционным соотношением от 0,36:1 до 6,8:1. Это означает, что установленная проекционная система может быть адаптирована к любым помещениям. Предусмотрены моторизированный сдвиг объектива (вертикальный на ±100%, горизонтальный на ±40%) и система коррекции геометрии, в том числе многоточечная (до 33x33 точек), что даёт возможность проецировать изображение безупречного качества на сложные и искривлённые поверхности. Технологии NFC обеспечивают быстроту предварительной настройки, поддерживается платформа управления APCS. Коммутационный набор включает в том числе интерфейсы HDMI 2.0, HDBaseT, DisplayPort и 3D SYNC.