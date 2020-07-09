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Надувной кинотеатр от Airscreen


09.07.2020 06:30

 

 

Новая линейка переносных экранов, выпускаемых под брендом Airscreen – надувные модели Nano. Они не рассчитаны на большие площадки, но вполне подходят для того, чтобы компания из нескольких десятков человек (до 50) смогла посмотреть кино под открытым небом.

 

Экраны серии Nano – лёгкие и компактные. Собрать их можно в считанные минуты, получив конструкцию размерами 3 x 1,7 м. Установить экран Airscreen Nano можно как в помещении, так и на улице, а эксплуатировать в любую погоду, даже ветреную – экран выдерживает порывы до 38 км/ч. Такой экран не пропускает воду, поэтому его можно установить прямо в бассейне.

 

Экраны Airscreen Nano выполнены из высококлассного проекционного полотна и имеют надувную опорную конструкцию. Все материалы огнестойкие и прочные, они не подвергаются деформации в течение срока службы даже при эксплуатации не в самых благоприятных погодных условиях.

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