Nagaoka: аксессуары для виниловых проигрывателей

22.02.2023 11:30

Две новинки японской компании Nagaoka – прижим для пластинок STB-SU01 и конверты для виниловых дисков.

Прижим Nagaoka STB-SU01 обеспечивает плотное прилегание виниловой пластинки к опорному диску проигрывателя, благодаря чему уменьшаются вибрации, а звучание становится более детализированным и естественным. Кроме того, увеличивая общую массу вращающейся системы, прижим снижает детонацию. Верхняя часть прижима Nagaoka STB-SU01 имеет шероховатую поверхность, на которой не остаются отпечатки пальцев; нижняя часть, наоборот, гладкая, чтобы не поцарапать пластинку. Материал, из которого сделан прижим – нержавеющая сталь; вес аксессуара – 600 г.

Ещё одна новинка – внешние конверты для пластинок, сделанные из прозрачного полипропилена толщиной 100 мкм. Они служат для защиты обложек виниловых альбомов от выцветания, повреждений и пыли. Nagaoka выпускает конверты двух видов: для 12-дюймовых пластинок, размером 325 х 325 мм (комплект из 20 конвертов Nagaoka LP), и для пластинок-синглов, размером 190 х 190 мм (комплект Nagaoka EP, состоящий из 30 конвертов).



