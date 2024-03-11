Nagra навсегда

11.03.2024 16:33

Компания Audio Technology Switzerland представила новинку – проигрыватель виниловых дисков Nagra Reference Turntable стоимостью 128 тысяч долларов США. Производитель утверждает, что, купив это устройство, вы не захотите менять его ни на какое другое. Никогда.



Правда, и желающих приобрести виниловую «вертушку» за такие деньги, очевидно, будет не много. Но в компании это отлично понимают и позиционируют свою новую разработку не просто как устройство для воспроизведения записей на виниле, но как настоящее произведение искусства. Проигрыватель Nagra Reference появился на свет спустя шесть лет исследований и тестов. Это чисто аналоговый продукт, «идейно», если это слово здесь уместно, схожий с легендарными катушечными магнитофонами Nagra, выпускавшимися ещё в 1950-х годах. И, подобно этим магнитофонам, он не устареет технологически в течение даже не лет – десятилетий.



Проигрыватель оснащается массивным (весом более 11 кг) двигателем с двойной развязкой. Блок питания – внешний. Ременная передача – ещё один отсыл к легендарной серии катушечных магнитофонов Nagra IV. Шасси – многослойное (авиационный алюминий и фенольная смола), жёсткое, безрезонансное; плавающая механическая и гидравлическая подвеска. Тонарм – из углеродного волокна, с уникальным геометрическим профилем подшипника; антискейтинг – бесконтактный магнитный. Разработке тонарма было уделено особое внимание, поскольку и проигрыватель, и его тонарм изначально задумывались как единая система воспроизведения. Впрочем, для тех, кто предпочитает подбирать тонарм самостоятельно, Audio Technology Switzerland выпускает версию Nagra Reference без тонарма. Размеры проигрывателя (Ш x Г): 661 мм x 451 мм, вес около 80 кг.



