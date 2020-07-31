Naim Audio – в новых гиперкарах Pininfarina

31.07.2020 10:23

Компания Automobili Pininfarina объявила о сотрудничестве с Naim Audio.Официальное заявление была сделано перед началом испытаний новых гиперкаров Battista, каждый из которых будет оснащаться аудио системой Naim.



Новая разработка Pininfarina – электроавтомобили Battista. Всего их будет выпущено не более 150 единиц; первые заказчики получат свои новые «игрушки» в начале 2021 года. Мощность автомобиля – 1900 PS; ей под стать 1300-ваттный звук в салоне.

В машинах будут установлены по 10 акустических систем Naim Audio и сабвуфер с двойной звуковой катушкой; последний будет размещаться между креслами водителя и пассажира. Позади сидений и в двери автомобиля будут вмонтированы супер-твитеры. То, что Battista являются полностью электрическими, открывает новые возможности для звукового тюнинга, и требования к качеству звука становятся особенно высоки. Настройки оптимизированы и для водителя, и для пассажира; симметричная схема расположения динамиков призвана создать эффект присутствия в звуковой студии.