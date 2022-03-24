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Naim и Focal: десять лет вместе


24.03.2022 11:57

 

 

Десять лет назад бренды Focal и Naim вошли в состав VerVent Audio Group. Первый общий юбилей компании решили отметить выпуском премиальной Hi-Fi системы The Focal Naim 10th Anniversary Edition. В составе комплекта, который будет выпущен ограниченной серией, входят громкоговорители Focal Sopra N°2 и электронные компоненты Naim – стример NDX 2, предусилитель NAC 282 и усилитель мощности NAP 250, а также блоки питания HiCap DR и NAPSC. Также в комплект поставки входит пара кабелей Super Lumina.

 

Акустические системы – в оригинальной отделке: на боковых панелях – накладки из бетона, оформление лицевой панели имитирует лужёную жесть. Выбор, нетрадиционный для аудио компонентов; так дизайнеры бренда подчёркивают разнообразие высокотехнологических и ремесленных решений, накопленных в Focal за более 40-летнюю историю существования компании.

 

Сетевой плеер Naim NDX 2 поддерживает UPnP, Spotify Connect, TIDAL, AirPlay, Roon, мультирум-стриминг, имеет встроенные модули Chromecast и Bluetooth (aptX HD), четыре цифровых входа S/PDIF 24 бита /192 кГц для подключения внешних источников и USB разъём на передней панели для подключения МР3-плееров и флешек. Усилитель NAP 250 DR выдаёт мощность в 80 Вт на канал (на нагрузке 8 Ом) и отличается высоким быстродействием, мощностью и точностью воспроизведения, а NAC 282 обеспечивает ещё большую чистоту и музыкальность звучания.  Металлические корпуса «юбилейных» устройств Naim обработаны специальным образом, чтобы соответствовать внешнему виду акустических систем.

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