Naim Mu-so в новой отделке

31.03.2021 12:55

Беспроводная аудио система Naim Mu-so теперь доступна в специальной отделке Wood Edition. Дизайнеры компании-производителя «минимизировали минималистичное», следуя мировому тренду в оформлении интерьеров.



Деревянные панели на корпусе Mu-so несколько раз покрываются лаком – до получения оттенка «светлый дуб» (Light Oak). Оттенок алюминиевых радиаторов тоже слегка изменён – для большего соответствия новой отделке корпуса. Тщательно подобранный в цвет гриль – из акустически прозрачного материала. Mu-so комплектуется динамиками, которые являются совместной разработкой инженеров Naim и Focal. Мощность устройства – 450 Вт.



Аудио система имеет функцию стриминга (Spotify, TIDAL, Qobuz, Apple Music) может транслировать музыку напрямую с портативных устройств через Bluetooth, Apple AirPlay или Chromecast. Имеется поддержка UPnP для воспроизведения файлов высокого разрешения (до 32 бит / 384 кГц) и сертификация Roon Ready. Для подключения к ТВ и/или игровым приставкам есть вход HDMI ARC. Устройство можно использовать как отдельный компонент или в составе мультирум-системы наряду с другими плеерами Naim, любыми громкоговорителями с поддержкой AirPlay 2 и устройствами со встроенным Chromecast. Управление осуществляется с помощью фирменного приложения; есть также поворотный контроллер на самом устройстве, в комплект поставки входит традиционный пульт дистанционного управления. Кроме того, Mu-so может управлять и голосом – через Google Assistant и Apple Siri.