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Naim представляет: Uniti Nova Power Edition


02.02.2024 10:26

 

 

Компания Naim показала свой самый современный и самый мощный универсальный проигрыватель Uniti Nova Power Edition. Премьера состоялась на выставке Integrated Systems Europe в Барселоне.

 

Музыкальный плеер с функцией стриминга – устройство категории «всё-в-одном». Мощность встроенного усилителя класса D: 150 Вт / 8 Ом или 250 Вт / 4 Ом; проигрыватель может работать даже с очень требовательными акустическими системами и подходит для использования в больших помещениях. Корпус из шлифованного алюминия выполнен в дизайне, схожем с базовой моделью Uniti Nova. Управлять проигрывателем можно посредством пульта ZigBee с обратной связью и/или через мобильное приложение Focal & Naim, установленное на смартфон или планшет.

 

Uniti Nova PE оснащается новейшей малошумной стриминговой картой Naim NP800 и поддерживает основные потоковые сервисы, в том числе Spotify Connect, Apple Music, TIDAL и Qobuz, а также Bluetooth AptX HD, Apple AirPlay 2, Chromecast, UPnP и Roon Ready; воспроизводит файлы высокого разрешения до 32 бит / 384 кГц. Плеер можно подключить к телевизору через HDMI ARC или использовать в составе домашней мультирум-системы. В продаже новинка появится в феврале; розничная цена составит 9999 долларов США.

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