NAIT 50: NAIM’у – пятьдесят!

22.05.2023 12:08

NAIT 50 – юбилейная версия усилителя NAIT 1, выпущенного компанией NAIM в 1983 году. Юбилей двойной: самой компании, основанной Джулианом Верекером в 1973 году, исполняется 50 лет, оригинальной модели – 40. Усилитель NAIT 50 будет выпущен ограниченной партией в количестве 1973 штук.

Ретро-стиль, в котором выполнен корпус NAIT 50, не должен вводить в заблуждение – внутри всё ультрасовременно. Три селектора входа (Phone, Stream и Aux) говорят о том, что усилитель можно использовать как со стримером, так и с традиционными источниками. Встроенный усилитель – класса AB, мощностью 25 Вт, с тремя кнопками выбора входа. Есть также встроенные предусилитель/усилитель для наушников и MM фонокорректор с дискретными транзисторами; выход для наушников – 6,35 мм.

Источников питания – два, оба внутренние: один представляет собой высокопроизводительную силовую установку на основе большого тороидального трансформатора, второй – более эффективный импульсный SMPS с потребляемой мощностью 0,5 Вт в режиме ожидания. Предусмотрена функция автоматического отключения устройства через 17 минут.



