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Накладные наушники Apple: слухи и факты


13.03.2020 09:22

 

 

В аудио индустрии давно ходят слухи о том, что Apple готовит к выпуску накладные наушники. Эксперты ожидали их появления в начале этого года, однако традиционная мартовская презентация Apple отложена из-за эпидемии коронавируса. Что же известно о новинке на сегодняшний день?

 

Как это ни странно, но в сети уже появилась информация о цене. Некоторые источники сообщают, что наушники будут стоить около 350-400 долларов США. Предполагается, что внешне наушники будут очень похожи на модели из линейки принадлежащей Apple компании Beats. Однако, поскольку новинка очевидно будет относиться к другому ценовому сегменту, эксперты ожидают, что она будет оснащена рядом премиальных функций. В стандартную комплектацию должны входить активное шумоподавление, поддержка Bluetooth и Siri-совместимость – то есть у пользователя, скорее всего, будет возможность контролировать воспроизведение музыки с помощью голосовых команд. Кроме того, у наушников должно быть сенсорное управление.  

 

Пока всё это лишь домыслы, но частота упоминаний предполагаемой новинки на специализированных интернет-сайтах свидетельствует о том, что принципиально новый для Apple продукт будет представлен потенциальным потребителям в самое ближайшее время.

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