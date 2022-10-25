Наличие USB-C порта для подзарядки станет обязательным

25.10.2022 10:45

Совет Европейского союза вынес окончательное решение по вопросу наличия в электронных устройствах зарядного разъёма единого типа. Это означает, что с 2024 года наличие порта USB-C будет обязательным для целого ряда таких устройств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте союза.



Согласно исследованиям и опросам, в 2020 году в Евросоюзе потребители купили около 420 миллионов электронных устройств; при этом у потребителей в среднем есть по три зарядника, два из которых регулярно используются. Несмотря на это, 38% потребителей сообщают о проблемах с зарядкой своих устройств из-за отсутствия совместимого зарядного устройства. Сторонники инициативы подчёркивают, что принимаемые меры позволят снизить вред, наносимый окружающей среде, а покупателям будет удобнее пользоваться своими гаджетами, поскольку большинство из них можно будет подзаряжать с помощью одного и того же зарядного устройства. Для того, чтобы потребители точно знали, что они покупают, разработана пиктограмма, указывающая, что тот или иной электронный компонент продаётся в комплекте с зарядным устройством или без него.



Новое правило распространяется на следующие категории портативных электронных устройств: наушники (накладные и внутриканальные), портативные акустические системы, цифровые камеры и консоли для видеоигр, мобильные телефоны, планшеты, электронные «читалки», беспроводные мыши и клавиатуры, а также портативные навигационные системы. Спустя 40 месяцев после вступления нового правила в силу оно будет распространяться и на ноутбуки. Законодательный акт был одобрен членами Совета вчера, 24 октября. После подписания Председателем Европейского парламента и Председателем Совета Европейского союза он будет опубликован в официальном журнале Европейского союза и вступит в силу через 20 дней после публикации. Новые правила начнут применяться через 24 месяца после вступления законодательного акта в силу.