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Наличие USB-C порта для подзарядки станет обязательным


25.10.2022 10:45

 

 

Совет Европейского союза вынес окончательное решение по вопросу наличия в электронных устройствах зарядного разъёма единого типа. Это означает, что с 2024 года наличие порта USB-C будет обязательным для целого ряда таких устройств. Соответствующая информация опубликована на официальном сайте союза.

 

Согласно исследованиям и опросам, в 2020 году в Евросоюзе потребители купили около 420 миллионов электронных устройств; при этом у потребителей в среднем есть по три зарядника, два из которых регулярно используются. Несмотря на это, 38% потребителей сообщают о проблемах с зарядкой своих устройств из-за отсутствия совместимого зарядного устройства. Сторонники инициативы подчёркивают, что принимаемые меры позволят снизить вред, наносимый окружающей среде, а покупателям будет удобнее пользоваться своими гаджетами, поскольку большинство из них можно будет подзаряжать с помощью одного и того же зарядного устройства. Для того, чтобы потребители точно знали, что они покупают, разработана пиктограмма, указывающая, что тот или иной электронный компонент продаётся в комплекте с зарядным устройством или без него.

 

Новое правило распространяется на следующие категории портативных электронных устройств: наушники (накладные и внутриканальные), портативные акустические системы, цифровые камеры и консоли для видеоигр, мобильные телефоны, планшеты, электронные «читалки», беспроводные мыши и клавиатуры, а также портативные навигационные системы. Спустя 40 месяцев после вступления нового правила в силу оно будет распространяться и на ноутбуки. Законодательный акт был одобрен членами Совета вчера, 24 октября. После подписания Председателем Европейского парламента и Председателем Совета Европейского союза он будет опубликован в официальном журнале Европейского союза и вступит в силу через 20 дней после публикации. Новые правила начнут применяться через 24 месяца после вступления законодательного акта в силу.

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