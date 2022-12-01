«Нам бы телевизор поумнее…»

01.12.2022 10:26

За девять месяцев 2022 года россияне купили более 3,2 миллионов телевизоров с поддержкой Smart TV. В натуральном выражении на «умные» телевизоры приходится 75% от общих продаж таких устройств в России. При этом каждое десятое из приобретённых устройств оснащено виртуальным помощником – голосовым ассистентом, и разработано на базе платформы российских разработчиков: Яндекс или Сбер.



Наиболее востребованным способом организации семейного досуга и потребления видеоконтента телевизоры остаются не только благодаря появлению новых функций и всё более совершенных технологий, но во многом и за счёт интеллектуальных платформ, особенно русскоязычных. Они предлагают пользователям большой выбор приложений самого разного назначения, такими устройствами можно управлять с помощью голосовых команд. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доля телевизоров с поддержкой Smart TV выросла на 5%.



Данные предоставлены аналитическим отделом группы М.Видео-Эльдорадо. В магазинах этих торговых сетей появляется всё больше продукции новых производителей, которые ещё недавно не были представлены на российском рынке, в том числе из КНР, а также моделей, выпускаемых под собственными торговыми марками. В общей сложности в магазинах М.Видео и Эльдорадо покупатель может выбрать из более чем 500 моделей «умных» телевизоров; цены начинаются от 10 тысяч рублей. Эксперты отмечают также, что растёт спрос на ТВ с разрешением 4K (Ultra HD) и большими экранами (от 55 дюймов по диагонали). За девять месяцев 2022 года на такие устройства пришлось около 45% от совокупных продаж, при этом спрос на модели с диагональю экрана от 55 дюймов и выше вырос за год более чем на 10% (на модели с экраном от 70 дюймов – более чем треть).



