Нанофрезер и Рождество

28.12.2022 12:18

Учёные из Датского технического университета (DTU) создали самую маленькую в мире музыкальную пластинку, на которой выгравирована рождественская мелодия.



Пластинка сделана из полимера, её диаметр – всего 40 микрон (тысячные доли миллиметра). На неё записали первые 25 секунд песни Rockin' Around the Christmas Tree, сочинённой Джонни Марксом и впервые исполненной (в 1958 году) американской певицей Брендой Ли. Диск создан с помощью так называемого нанофрезера (NanoFrazor) – инструмента, который благодаря его размерам и высокоточному управлению способен, например, вырезать микротранзисторы, используя раскалённую иглу с толщиной острия в один нанометр. То, что делает этот инструмент, можно сравнить с работой скульптора, только скульптор отсекает всё лишнее, превращая большое в малое, а нанофрезер – испаряет.



На поверхности диска учёные с помощью нанофрезера вырезали изображение зимнего пейзажа, а также прорезали спиральную канавку – в точности как на виниловых пластинках. Учёные утвержают, что запись – стереофоническая: латеральные «извивы» канавки – левый канал, изменения глубины – правый… Впрочем, воспроизвести её на обычным проигрывателе, разумеется, невозможно; чтобы прочитать запись, нужен атомный микроскоп или всё тот же NanoFrazor, однако технически это выполнимо. Пока практического применения у таких крошечных пластинок нет, но датские учёные полны идей, ведь проделанная ими работа со всей очевидностью демонстрирует эффективность устройства NanoFrazor, и его способность очень быстро и с минимальными затратами создавать высокодетализированные наноструктуры.



