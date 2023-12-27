Напольные стойки для полочной акустики Triangle

27.12.2023 14:28

Акустические стойки S05 – новинка французского бренда Triangle. Стойки предназначены для размещения полочных колонок. В России Triangle S05 появятся в продаже в начале следующего года.



Высота стоек составляет 620 мм без учёта опор; последние представлены в двух вариантах, оба входят в комплект поставки. Стоящие на подставке акустические системы оказываются на уровне головы сидящего слушателя; такое расположение улучшает восприятие звука. Стойки можно заполнить балластом, чтобы придать им дополнительную устойчивость и снизить резонансы. Внутри каждой стойки проходит кабельный канал, позволяющий проложить акустические кабели так, чтобы они не были видны.



Верхняя панель стойки – стальная, с нескользящим покрытием, благодаря которому можно не бояться за устойчивость громкоговорителей. Размеры стальной пластины: 18 x 29,5 см. Нижняя панель сделана из закалённого стекла. Опоры – стальные шипы или резиновые полусферы – можно менять в зависимости от типа напольного покрытия в помещении, где стоят колонки. Стойки Triangle S05 рассчитаны на полочную акустику весом до 25 кг. Варианты отделки стоек: глянцевая краска чёрного, белого, светло-серого цвета и оттенка «тёмное дерево».



