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Напольный громкоговоритель Elac Concentro S 509


04.06.2020 12:52

 

 

Компания Elac пополнила High End серию акустических систем Concentro новой моделью – напольной S 509. Четырёхполосный громкоговоритель на 10 см выше и почти на 6 кг тяжелее «младшей» модели S 507.

 

Вместо 15 см НЧ-драйвера он комплектуется вуфером диаметром 18 см. Конструкторы Elac не изменили своим принципам и оснастили новый Concentro S 509 фирменным драйвером stepX-JET, состоящим из твитера Jet и обрамляющего среднечастотным динамиком с алюминиевым диффузором. Не обошлось и без запатентованной технологии DCR (Directivity Control Ring, кольца управления направленностью), которая позволяет корректировать звучание средних частот в соответствии с акустическими параметрами помещения.

 

Новая колонка появится в продаже в конце июня. Отделка корпуса: чёрный или белый лак, а также более дорогой вариант – шпон ореха, также покрытый лаком.

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